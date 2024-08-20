Очередная мера поддержки полиции на Ямале от Артюхова: выплаты за заслуги

Власти Ямала будут платить полицейским за особые заслуги – выплата составит 100 тыс. рублей. Очевидно, это тоже один из финансовых способов ограничить текучесть кадров в полиции, о которой говорят главы МВД в ЯНАО.

«Единовременную выплату назначат с 1 сентября этого года. Претендовать на неё смогут полицейские, проявившие себя на службе в исключительных обстоятельствах. Например, спасшие жизнь, здоровье и имущество людей во время пожара или с вынужденным применением оружия. Также премию смогут получить полицейские, предотвратившие угрозу безопасности округа при несении службы на Карамовском посту», – уточнили в пресс-службе губернатора округа.

На посту устанавливают инспекционно-досмотровый комплекс. С его помощью можно будет сканировать транспорт. Автомобили и ввозимые грузы будут исследоваться на предмет обнаружения контрафактной продукции, нелегальных или запрещённых грузов, взрывчатых веществ и оружия. Также в Ноябрьске теперь базируется ОМОН.

Ежемесячно претендовать на премию сможет до 10 полицейских. Кандидаты будут отбираться на основании ходатайства в региональном УМВД России и департаменте региональной безопасности округа.

Ранее г-н Артюхов ввёл доплаты к зарплате полицейским на Ямале – 15 тыс. рублей получают силовики, чей доход меньше трёх прожиточных минимумов. А также – участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних, которые несут службу в отдаленных населённых пунктах округа. Такие же меры поддержки с января этого года получают пожарные и сотрудники Росгвардии.

Также для сотрудников полиции с прошлого года проводятся конкурсы профессионального мастерства, за призовые места назначены премии от 50 до 250 тыс. рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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