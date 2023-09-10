Артюхов распорядился платить доплаты из бюджета спасателям и росгвардейцам

Бюджет Ямала будет выплачивать доплаты не только полицейским, но также спасателям (сотрудники МЧС) и представителям Росгвардии. Об этом сообщил 10 сентября 2023 года губернатор автономии Дмитрий Артюхов, выступая с речью перед депутатами Заксобрания. Сегодня г-на Артюхова должны утвердить в должности на второй срок.

«Надеюсь, меня депутаты поддержат», – сказал г-н Артюхов, имея в виду, что депутаты утвердят поправки в бюджет, которые позволят выделить допсредства для выплат спасателям и росгвардейцам. Выплаты начнутся с 1 января 2023 года. Условия и размер этих выплат он пока не обозначил. В правительстве агенству «Новый День» уточнили, что условия будут такими же, как и для полицейских – надбавку получат те, у кого зарплата меньше трёх прожиточных минимумов.

Власти Ямала ввели за счёт окружного бюджета допвыплаты полицейским. Они начнутся уже с 1 сентября 2023 года. Доплачивать будут полицейским, у которых зарплата не превышает трёх прожиточных минимумов.

Ранее Дмитрий Артюхов просил у президента Владимира Путина рассмотреть вопрос выплаты максимальных северных надбавок сотрудникам федеральных структур на Крайнем Севере за счёт федерального бюджета. Путин поручил проработать вопрос. Минтруд поправки разработал. Однако они зависли на этапе согласования проекта.

Салехард, Юлия Фролова

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