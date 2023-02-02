Минтруд подготовил поправки о выплате максимальных северных полиции и другим федералам

Министерство труда разработало правила, которые позволят получать максимальные северные надбавки сотрудникам федеральных ведомств с первых дней работы. Это коснётся коллективов таких ведомств как МЧС, полиция, таможня, социальный фонд, налоговая и других. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём аккаунте в телеграм 2 февраля.

Предложение о выплате федералам максимальных надбавок обсуждали Дмитрий Артюхов и президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года. Глава государства поручал проработать этот вопрос.

«Президент поддержал и нашу идею распространить ямальский опыт для сотрудников федеральных структур во всех регионах Крайнего Севера. Обсудили сегодня этот вопрос с министром труда и соцзащиты страны Антоном Котяковым. Документ готов и сейчас на финишной прямой – проходит согласование в Правительстве РФ. После его принятия северные с первого дня смогут получать спасатели, правоохранители, таможенники, учёные»,– написал губернатор Ямала.

Важно, что новые правила будут действовать не только на Ямале, но и в других регионах Крайнего Севера.

Поправки, которыми вводятся полные северные без учёта стажа, будут вносить в в Трудовой кодекс РФ

«Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2023 года»,– поясняют в пресс-службе правительства Ямала.

Планируется, что максимальную северную надбавку получат и работники из числа молодёжи, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет.

Также в документе идёт речь о полных «северных» для сотрудников научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Напомним, за счёт регионального бюджета в ЯНАО уже платят северные надбавки с первых дней врачам, учителям, воспитателям, тренерам и работникам культуры.

Салехард, Наталья Ефремова

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