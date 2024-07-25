Правительство игнорирует очередное предложение депутатов по выплате «северных» с первого дня работы

Депутаты Госдумы пробуют снова пролоббировать закон, который установит максимальные северные надбавки с первого дня работы для федералов и молодёжи. Законопроект готов, его отправили в кабмин ещё в начале года, сейчас депутаты ждут отзыва правительства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов 24 июля на заседании комитета.

Как пишет «Парламентская газета», депутаты из комитета по развитию ДВ и Арктики подготовили законопроекты о начислении процентной надбавки к зарплате с первого дня работы на Севере для молодёжи, работников организаций высшего образования и федеральных госслужащих.

Поправки предложены в Трудовой кодекс и закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

«Сейчас этот вопрос решается в рамках подготовки постановления правительства. Но исполнение поручения резидента в этой части, на наш взгляд, неоправданно затянулось», – сказал Харитонов.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поручит правительству разработать механизмы выплаты «северных» с первого дня работы, ещё в 2022 году на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. После этого Минтруд действительно разработал законопроект. Однако его отклонили. Причиной стали финансы – правительство РФ не верит, что не потребуется дополнительных средств, а лишних денег сейчас у страны нет.

Салехард, Наталья Ефремова

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