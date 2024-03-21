Молодым полицейским сложно снять квартиру на Ямале из-за огромных цен

В ямальской полиции не хватает 500 силовиков или 15% от общего числа сотрудников. Об этом сообщил начальник управления МВД по ЯНАО Сергей Костенко на заседании Заксобрания округа. Вопрос о нехватке кадров задала коммунист Елена Кукушкина.

«Каков дефицит кадров сержантского офицерского состава и какая средняя зарплата. Удовлетворены и наши сотрудники своей зарплатой?», – спросила депутат.

По словам г-на Костенко, нехватка сотрудников примерно такая же, как и в среднем по стране.

«В среднем где-то порядка 15%. Это 500 человек, которые могли бы нести службу по обеспечению правопорядка. К сожалению, сержанты – самый большой некомплект. В среднем по стране где-то 15%, у нас также примерно. Что касается патрульно-постовой службы, чуть выше – 20%. Конечно, не устраивает та заработная плата, которая есть. Для чего мы и инициировали вопросы, чтобы люди получали северные надбавки с первого дня службы. Во-первых, жильё снять здесь очень сложно. По Салехарду и Новому Уренгою до 50 тыс. рублей стоит однокомнатная квартира. Такой зарплаты не имеет человек, который только что пришёл на службу», – объяснил глава полиции автономии.

Костенко отметил, что положительную роль сыграли доплаты, которые начали выплачивать из регионального бюджета. Надбавку к жалованью получают те полицейские, у кого доход не превышает трёх прожиточных минимумов. Также получают надбавки участковые из отдалённых посёлков.

Говоря об инициативе по выплате северных с первого дня службы, генерал-майор имеет в виду поддержанное губернатором Дмитрием Артюховым предложение. Президент Владимир Путин согласился, что этот вопрос актуален. Минтруд разработал законопроект. Однако в правительстве РФ его «завернули», так как не был чётко прописан источник средств на выплаты «северных» с первого дня работы федеральным служащим на Крайнем Севере.

Салехард, Наталья Ефремова

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