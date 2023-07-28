В Ноябрьске создадут подразделение ОМОН

В Ноябрьске создадут спецподразделение ОМОН. Эту инициативу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас ведётся подбор помещения для дислокации силовиков, вскоре начнётся формирование кадрового состава. В элитное подразделение примут на службу лучших специалистов. Округ окажет содействие в приобретении необходимого для организации служебной деятельности имущества и специального снаряжения», – уточнили в правительстве Ямала 28 июля 2023 года.

«Уверен, появление опытного спецподразделения на южной границе Ямала в совокупности с новоуренгойским спецподразделением «Север» значительно повысит возможности по поддержанию в регионе правопорядка», – цитируют в пресс-службе г-на Артюхова.

Ранее на Ямале ввели доплаты полицейским. Дополнительные средства получат те, у кого зарплата ниже 3 прожиточных минимумов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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