Губернатор Артюхов встретился с новым командиром ОМОН «Ямал»

Руководитель Росгвардии по ЯНАО Александр Борисенко представил губернатору округа Дмитрию Артюхову командира ноябрьского специального подразделения ОМОН «Ямал». Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин. Встреча прошла в Салехарде, на ней также присутствовал директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев.

Решение о создании подразделения ОМОН озвучили летом 2023 года. По версии собеседника из правительства ЯНАО, отряд будет в том числе работать на Карамовском посту, а также заниматься антинаркотической работой.

Сейчас для дислокации подразделения подбирают помещение, формируют кадровый состав. Округ оказывает содействие в приобретении имущества и специального снаряжения.

В Новом Уренгое уже есть отряд «Север».

По данным правительства Ямала, полковник полиции Дмитрий Сирин на Ямале с 2019 года. До назначения он служил в должности заместителя командира ОМОН «Север» Управления Росгвардии по округу.

Имеет боевой опыт, ветеран боевых действий, участвовал в специальной военной операции. Неоднократно выезжал в служебные командировки в различные горячие точки, участвовал в антитеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе.

Удостоен ведомственных и государственных наград, в числе которых медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Салехард, Ноябрьск, Наталья Ефремова

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