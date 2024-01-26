Каждое второе преступление на Ямале – мошенничество

На Ямале каждое второе преступление – это мошенничество. Жители региона продолжают переводить деньги злоумышленникам, которые под разными предлогами убеждают людей по телефону и через мессенджеры взять кредиты или перевести сбережения на чужие счета. Об этом шла речь на коллегии управления МВД по итогам 2023 года, участие в которой принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Ранее губернатор автономии назвал безопасность новым приоритетом в политике региональных властей.

Для решения этой задачи и для борьбы с кадровым дефицитом в полиции ЯНАО ввёл доплаты к зарплатам полицейских. Сегодня их получают 260 сотрудников органов внутренних дел. Речь идёт о выплатах для тех, у кого заработок не превышает три прожиточных минимума, и участковых, несущих службу в отдалённых населённых пунктах. Размер ежемесячной выплаты – 15 тыс. рублей. Участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, доплачивают по 35 тыс. рублей. Такая мера поддержки введена осенью прошлого года.

Губернатор автономии на коллегии поделился итогами расширения системы видеомониторинга. Сегодня в ней 3155 камер, до конца года её расширят до 3500 единиц. «Изображение с них получают правоохранители. Видеонаблюдением оснащаются торговые точки, авиа- и железнодорожные узлы. Эффект от использования системы виден уже сейчас: по итогам прошлого года с помощью камер раскрыто 150 преступлений. Это втрое больше, чем годом ранее. В этом году 700 камер будут оснащены системой видеоаналитики, что создаст новые возможности», – уточнили в пресс-службе главы округа.

Г-н Артюхов предложил полицейским помощь в установке дополнительных камер, если это нужно.

По итогам 2023 года в ЯНАО вырос уровень преступности. В прокуратуре уточняли, что наблюдается рост особо тяжких преступлений на 68%, в основном за счёт увеличения на 91,7% выявленных незаконных сбытов наркотиков. Как пояснил представитель АПЭК в ЯНАО Сергей Зубанов, «рост совершения преступления связанных с незаконным оборотом наркотиков наблюдается по всей стране и связано это не с увеличением количества таких преступлений, а с изменением их фиксации в органах правопорядка. Теперь любой факт обнаружения закладки или задержание курьера фиксируется как отдельное преступление. Ранее в одно уголовное дело включалась вся цепочка – от доставщика к распространителям».

Салехард, Наталья Ефремова

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