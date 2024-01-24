На Ямале продолжает расти число преступлений, совершённых мигрантами

Наибольший рост преступности в 2023 году силовики отметили в четырёх крупных муниципалитетах – Надымский район, Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО, анализируя ситуацию по росту числа преступлений в регионе. Ранее сообщалось, что в прошлом голу количество преступлений выросло почти на 15%.

Всего совершено более 7,6 тыс. преступлений.

В надзорном ведомстве рассказали, что в сегменте тяжких преступлений особенное увеличение показали инциденты с наркотиками. «Наблюдается рост особо тяжких преступлений на 68%, в основном за счёт увеличения на 91,7% выявленных незаконных сбытов наркотиков», – уточнили в прокуратуре.

Среди положительных итогов – снижение на 9% количества краж и на 22%, грабежей.

Продолжается тревожная тенденция: на 51% больше преступлений совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства.

На 27% меньше преступлений совершено в общественных местах, на 33% – на улицах.

«Возросла на 14,5% раскрываемость особо тяжких преступлений», – поделились хорошими результатами представители прокуратуры.

Салехард, Наталья Ефремова

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