На Ямале стали больше совершать преступлений в 2023 году

На Ямале выросло число преступлений в 2023 году. Рост составил 14,9% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в рейтинге РИА Новости. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 38,4%.

Абсолютного числа преступлений в рейтинге нет, только данные на 10 тыс. населения. Основой для составления рейтинга стала информация МВД России.

По числу преступлений ЯНАО занимает 47 место в стране.

Салехард, Наталья Ефремова

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