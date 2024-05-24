Прокуратура поругала полицию Ямала за плохую борьбу с миграционными преступлениями

Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе полиции в сфере противодействия миграционным преступлениям. Правоохранители допустили недостатки в миграционном учёте иностранцев, ослабили контроль за выездом иностранцев за пределы РФ, ничего не делали для выявления липовых документов.

При этом только в I квартале текущего года на Ямал прибыли 27 тыс. мигрантов. Это больше, чем в пролом году.

«Указано на имевшие место нарушения полицией миграционного учета иностранных граждан, процессуальных требований при производстве по делам об административных правонарушениях, ослабление контроля за выездом иностранцев за пределы России, несоблюдение сроков принятия решений о неразрешении им въезда в РФ, бездействие по выявлению подложных документов, предоставляемых иностранными гражданами», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Там привели пример: сотрудники отдела по вопросам миграции в Ноябрьске свыше полугода не принимали мер административного воздействия в отношении пяти иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно. «Этим же отделом факт нахождения в регионе иностранца установлен только после совершения им преступления», – добавили в ведомстве.

Только после представления прокурора мигрантов привлекли к ответственности. Иностранец, признанный виновным в совершении преступления, после исполнения уголовного наказания помещён в центр временного содержания для последующей высылки из РФ.

Снизилось, по мнению прокуратуры, качество проводимых профилактических и оперативных мероприятий в отношении иностранных граждан. А вот сообщений о преступлениях в сфере незаконной миграции стало больше.

«Особенно отмечена недостаточность проводимой правоохранительными органами работы по выявлению преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учёт по месту пребывания. Несмотря на то, что указанные противоправные деяния составляют основной массив преступности в сфере миграции, по инициативе органов прокуратуры региона только в 2023 году зарегистрирована шестая часть (15,6 %) анализируемых преступлений (текущий год – 14,1 %)», – заключили в прокуратуре.

На Ямале 5% населения – это официально прибывшие мигранты, рассказали в прокуратуре.

Ранее в управлении МВД Ямала подтверждали, что растёт число преступлений, которые совершают мигранты.

В апреле 2024 года суд вынес приговор бывшему директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Сергею Бекетову. Он возглавлял государственную структуру по оказанию миграционных услуг и в то же время он контролировал коммерческую компанию, которая оказывала услуги мигрантам. Г-н Бекетов отправлял мигрантов оплачивать услуги коммерсантам, хотя работу выполняли государственные служащие системы МВД.

Салехард, новый День, Наталья Ефремова

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