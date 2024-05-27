После критики прокуратуры полиция Ямала сообщила о проверке мигрантов

Сотрудники отдела полиции Ноябрьска при силовой поддержке ОМОН провели рейд «День профилактики». Как сообщают в полицейском Главке, это случилось 23 мая, но новость выпущена только 27 мая. Тогда как 24 мая прокуратура официально раскритиковала профилактическую работу полиции по выявлению преступлений в сфере миграции. В качестве примера плохой работы приводили как раз отдел в Ноябрьске.

«Выявлено 83 административных правонарушения, из них по линии ГИБДД – 55, в сфере нарушения миграционного законодательства – 21, нарушения антиалкогольного законодательства – 3, прочих – 4. Полицейскими проверено 263 лица, из них: 7 – несовершеннолетних, 99 – иностранных граждан и 157 иных», – уточнили сегодня в пресс-службе управления МВД Ямала итоги рейда.

Результатом мероприятия стали не только 21 протокол об административном правонарушении: по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ – 18 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), ч.1.1 ст. 18 КоАП РФ ­– 3. Но в отношении 2 иностранцев будет принято решение о депортации.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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