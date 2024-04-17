Экс-глава ямальской структуры МВД, обвинённый в коррупции, избежал колонии

В Салехарде вынесли обвинительный приговор бывшему директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Сергею Бекетову. Он избежал колонии, г-ну Бекетову суд назначил лишь штраф в 450 тыс. рублей. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере миграции сроком на 3 года, сообщают в прокуратуре ЯНАО.

Делом занимались салехардские следователи СУ СК. Ранее в ведомстве описывали фабулу дела: г-н Бекетов возглавлял государственную структуру по оказанию миграционных услуг и в то же время он контролировал коммерческую компанию, которая оказывала услуги мигрантам. Г-н Бекетов отправлял мигрантов оплачивать услуги коммерсантам, хотя работу выполняли государственные служащие системы МВД.

Г-н Бекетов признан судом виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

«С октября 2020 по май 2021 г. мужчина, являясь директором филиала предприятия и, одновременно, бенефициаром юридического лица, занимающегося оказанием тех же миграционных услуг, что и учреждение, создал систему, при которой потенциальные клиенты предприятия перенаправлялись в подконтрольную ему организацию. Размер ущерба, причинённого как филиалу, так и всему государственному унитарному предприятию, превысил 3 млн рублей», – уточнили в прокуратуре округа.

Также следователи установили, что Бекетов жил в Тюмени и на работе в Салехарде не появлялся, но зарплату получал. «В целях сокрытия сведений о своём отсутствии на рабочем месте в Салехарде предоставлял работодателю подложные табели учётов рабочего времени, за что незаконно получал денежные средства», – добавили в надзорном ведомстве.

Осуждённому также придётся выплатить унитарному предприятия ущерб в 3 млн рублей.

«В целях исполнения решения суда оставлен в силе арест, наложенный на имущество осужденного», – заключили в прокуратуре Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube