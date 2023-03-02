ФСБ и прокуратура раскрыли коррупционную схему в структуре МВД на Ямале

ФСБ и прокуратура раскрыли коррупционную схему в системе МВД на Ямале. Руководитель паспортно-визового сервиса имел свою коммерческую компанию, которая оказывала те же услуги, что и государственный сервис. Злоумышленник всех заявителей отправлял в свою контору. Они платили деньги за услуги коммерсантам. Но фактически работу выполняли сотрудники МВД. Кроме того, руководитель сервиса жил в Тюмени, и, несмотря на то, что его работа в подразделении МВД была в Салехарде, он не переехал, то есть на работу фактически не ходил. Подробности предполагаемых преступлений раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

«Обвиняемый с 2020 по 2021 год являлся руководителем филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и одновременно бенефициаром коммерческой организации, занимающейся оказанием тех же миграционных услуг, что и филиал. Он создал систему, при которой потенциальные клиенты филиала перенаправлялись в коммерческую организацию. За счёт ресурсов филиала, в том числе людских, в целях неосновательного обогащения и получения дохода при собственных минимальных затратах, обвиняемый фактически обеспечил переток средств, подлежащих поступлению в бюджет государственного унитарного предприятия, в подконтрольную ему коммерческую организацию», – объяснили схему следователи.

Ущерб государству от действий обвиняемого оценивается в 3 млн рублей.

Кроме того, силовики выяснили, что обвиняемый продолжал постоянно находиться на территории Тюмени даже после трудоустройства в Салехарде. Чтобы снять риски, он формально сложил с себя полномочия гендиректора своей конторы, передав их доверенному лицу. Фактически же, находясь в Тюмени, он продолжал руководить своей фирмой.

Вместо него Салехарде, в паспортно-визовом сервисе функции исполняла главный бухгалтер. Ей обвиняемый передал факсимиле своей подписи для визирования необходимых служебных документов.

Этот факт следователи расценили как присвоение. Сумма присвоенных средств – 413 тыс. рублей.

Квалификация обвинения – ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Салехард, Юлия Фролова

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