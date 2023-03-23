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Четверг, 23 марта 2023, 10:24 мск

Новости Ямал

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Мигранты стали совершать больше преступлений на Ямале

На Ямале выросло число преступлений, совершённых мигрантами. Об этом сообщил глава ямальской полиции Сергей Костенко, выступая с докладом перед депутатами Заксобрания 23 марта 2023 года.

«В прошедшем году на 70% отмечается рост уголовных дел и преступных посягательств, совершённых иностранными гражданами. В том числе на 45 – гражданами государств –участников СНГ. Увеличилось число совершённых мигрантами уголовно-наказуемых деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и связанных с подделкой документов», – отметил генерал-майор полиции. Он добавил: «Во многом это результат активизации деятельности правоохранительных органов».

По его словам, полицейские пресекли более 8 тыс. правонарушений в сфере миграции. Зарегистрировано 150 фактов фиктивной регистрации и постановки на учёт иностранных граждан.

За нарушение режима пребывания в РФ к административной ответственности привлечено 2,5 тыс. иностранных граждан. Выдворено за пределы РФ 170 иностранцев.

При этом в начале марта СК сообщил о том, что сотрудники ямальской полиции подозреваются в создании коррупционной схемы в системе миграционного учёта. Руководитель паспортно-визового сервиса имел свою коммерческую компанию, которая оказывала те же услуги, что и государственный сервис.

Салехард, Наталья Ефремова

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