Ямальца наказали штрафом за бизнес по фиктивной прописке иностранцев

Житель Губкинского наладил небольшой бизнес по фиктивной прописке иностранцев, за что получил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФпо ЯНАО, надзорный орган в Губкинском провел проверку исполнения требований миграционного законодательства.

Установлено, что местным жителем за денежное вознаграждение осуществлялась фиктивная регистрация по месту жительства иностранного гражданина, за что он привлечен к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Прокуратурой города в суд был направлен иск о признании сделки недействительной и взыскании полученных денежных средств.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, в казну Российской Федерации взыскано 26 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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