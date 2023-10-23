В Ноябрьске мигрантам за взятки выдавали свидетельство о знании русского языка

В Ноябрьске задержали троих мужчин, которые придумали схему нелегального заработка на мигрантах. Они выдавали иностранцам фальшивые удостоверения о сдаче экзамена по русскому языку за деньги. Злоумышленников задержали при поддержке ОМОН. Следователи возбудили уголовное дело.

«По данным следствия, в Ноябрьске трое мужчин, один из которых является специалистом центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, организовали на территории города фиктивный приём экзаменов у иностранных граждан за вознаграждение. В результате их преступной деятельности мигранты, приобретая право на пребывание на территории РФ, находились в стране незаконно»,– объяснили в СУ СК Ямала.

Квалификация дела – п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ(организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Решается вопрос об избрании меры пресечения к фигурантам уголовного дела.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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