На Ямале преступная группа помогала мигрантам без знания языка и работы проживать в округе

Новое уголовное дело по факту преступления в сфере миграции будет рассматривать суд на Ямале. Группа людей помогала мигрантам-нелегалам оформить липовые документы о том, что их пребывание в России законно. Преступления совершены в Ноябрьске. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

«По версии следствия, три человека в период с 2022 по 2023 годы обеспечили фиктивную сдачу иностранными гражданами комплексного экзамена по русскому языку, истории России, а также изготовили фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, которые в последующем сдали в отдел МВД Ноябрьска, тем самым создав условия иностранным гражданам для бесконтрольного нахождения на территории РФ», – пояснили в надзорном ведомстве.

В деле проходят 18 человек-мигрантов, которые получили фальсифицированные сертификаты о знании русского языка и истории. Ещё около 18 человек получили фиктивные трудовые договоры.

Расследование завершено. Дело направили в суд. Квалификация – организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории России (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Напомним, весной осудили бывшего директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Сергея Бекетова. Он, будучи служащим системы МВД, контролировал коммерческую компанию по оказанию миграционных услуг. Г-н Бекетов отправлял мигрантов оплачивать услуги коммерсантам, хотя работу выполняли государственные служащие системы МВД.

Крме того, прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе полиции в сфере противодействия миграционным преступлениям. Правоохранители допустили недостатки в миграционном учёте иностранцев, ослабили контроль за выездом иностранцев за пределы РФ, ничего не делали для выявления липовых документов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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