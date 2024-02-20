Чиновников Ямала заставляют найти здание для мигрантов-нелегалов

В Салехарде суд обязал правительство ЯНАО предоставить полиции здание для содержания иностранцев, подлежащих выдворению за пределы РФ. Иск подавал заместитель прокурора ЯНАО. Здание должны передать в течение 6 месяцев. Подходящий вариант найден, но его нужно ремонтировать.

Сейчас иностранцев-нелегалов с Ямала отправляют в ХМАО, это дополнительные финансовые траты для полиции.

«На момент рассмотрения дела содержание иностранных лиц и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии, осуществляется с их доставкой в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД в Сургуте», – описали существующее положение дел в суде Салехарда.

История вопроса длинная. Проблему пытаются решить уже много лет. В 2015 году иностранцев-нелегалов содержали в здании вахтовых бригад «Вахтовик» в Надыме. Потом там решил сделать ремонт. Он затянулся из-за проблем с подрядчиками. На ремонт потратили 30 млн рублей, но в итоге оказалось, что здание не соответствует требованиям законодательства.

«При проведении проверки объекта установлено, что приведение здания в соответствии с требованиями приказа ФМС России в рамках капитального ремонта или реконструкции без полного демонтажа здания не представляется возможным. Ремонтные работы на объекте были завершены, объект передан в собственность Мо Надымского района», – говорится в материалах суда.

После этого власти Ямала предлагали разместить спецприёмник в здании ОМВД Ноябрьска, которое высвободилось. Но полицейские отказались и попросили предоставить им здание именно в Надыме.

Как сообщил представитель окружной полиции, наилучший вариант – задние бывшего детского сада в Надыме «Рябинушка». Сначала власти не хотели отдавать это строение. В качестве аргументов называли тот факт, что там в случае очередного развития инфекции развернут госпиталь, потом бывший детский дом (и бывший детсад) планировалось использовать как пункт временного размещения надымчан, пострадавших во время ЧС. Но полиция настаивала и отказывалась от других предложенных вариантов.

В итоге власти Ямала согласились. Но здание нужно отремонтировать, чтобы оно соответствовало всем нормам для содержания иностранцев-нелегалов. «Согласно представленным информационным письмам ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций автономного округа» от 19.12.2023, УМВД России по ЯНАО от 22.12.2023, вопрос адаптации здания бывшего детского сада «Рябинушка» по адресу: г. Надым, п. СУ-934 для размещения ЦВСИГ находится в стадии согласования», – говорится в материалах суда.

Салехард, Наталья Ефремова

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