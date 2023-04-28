На Ямале обследуют репродуктивное здоровье сотрудников «Салехардэнерго» и «Нафтагаза»

Власти Ямала обозначили подробности проекта по обследованию репродуктивного здоровья населения. Скрининг для молодожёнов, который анонсировал в рамках отчёта губернатор Дмитрий Артюхов – это часть указанной программы. Кроме молодых пар чиновники хотят опросить и обследовать подростков из Надымского района и мужчин из трудовых коллективов в Ноябрьске и Салехарде.

Пилотные предприятия определены – скрининг пройдут мужчины 18 – 50 лет «Салехардэнерго» и АО «Нафтагаз-Бурение», АО «Нафтагаз-Сервис». Об этом говорится в госпрограмме, которая опубликована на официальном сайте окружного правительства.

Обследование молодожёнов

В своём отчёте глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что молодожёны получат сертификат на расширенное обследование в рамках предгравидарной подготовки. Отметим, речь идёт о супругах от 18 до 35 лет. Воспользоваться сертификатом они должны будут в течение полугода. Женщины смогут бесплатно сделать УЗИ органов малого таза, анализы крови на гормоны, сахар, холестерин, исследование на вирус папилломы человека. Мужчины – посетить уролога, сделать УЗИ, спермограмму, анализ крови на гормоны и другие обследования.

Обследование сотрудников предприятий в Салехарде и Ноябрьске

Мужчины «Салехардэнерго» и компании «Нафтогаз» пройдут опросы и обследования. Авторы проекта хотят выяснить, как много они выпивают, курят, как часто занимаются спортом, как относятся к своему здоровью и вопросу рождения детей. Им также придётся сдать анализы. В программе говорится, что в результате пилотного проекта на этих предприятиях должны появиться корпоративные программы укрепления репродуктивного здоровья.

Обследование подростков в Надымском районе

Аналогичные опросы пройдут юноши и девушки 15-17 лет в Надымском районе. Они также будут направлены на углубленные обследования.

Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора Ямала, на первом этапе медики проведут анкетирование 1000 подростков от 15 до 17 лет в Надыме и порядка 300 мужчин на двух предприятиях в Ноябрьске и Салехарде.

«По итогам реализации мы планируем получить не только новые и актуальные данные о состоянии репродуктивного потенциала жителей Ямала, но и разработать, применить на практике эффективные технологии укрепления и восстановления общественного здоровья, снизить репродуктивные потери, добиться своевременной коррекции факторов риска серьезных недугов, увеличить качество и продолжительность здоровой жизни населения», – говорил главный профилактолог округа Сергей Токарев.

Салехард, Юлия Фролова

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