Новые кабинеты мужского здоровья на Ямале посетили 3,5 тыс. человек

На Ямале в кабинет мужского здоровья обратились в текущем году 3500 человек.

«Открыли в этом году и кабинеты мужского здоровья. Более 3,5 тыс. человек обратились. И у 250 выявлены те или иные отклонения. Из этих 250 человек у троих были онкологические заболевания», – уточнил глава Депздрава Сергей Новиков на итоговой пресс-конференции.

Кроме того, в 2024 году 17 тыс. ямальцев прошли репродуктивную диспансеризацию.

«Порядка 2 тыс. пациентов направлены на дообследованные. И у 130 выявлены заболевания, к сожалению. Но для нас хорошо то, что эти заболевания были выявлены сейчас. Пациенты поставлены на учёт, они получают лечение, и мы надеемся, что они в ближайшее время могут стать родителями», – поделился итогами г-н Новиков.

На Ямале молодожёнам выдают сертификаты на проверку репродуктивного здоровья. В диагностику для женщин входит консультация и осмотр акушера-гинеколога и терапевта, анализы крови. Для мужчин – консультация уролога и терапевта, комплекс анализов крови и УЗИ.

За 2024 год обледование прошли 370 молодожёнов. 38 взяты под диспансерное налюдение, добавили в Депздраве.

Салехард, Наталья Ефремова

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