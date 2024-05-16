Четыре больницы Ямала получили деньги на изучение репродуктивного здоровья мужчин и подростков

Власти Ямала выделяют четырём больницам округа деньги на изучение репродуктивного здоровья школьников и мужчин. Сумма субсидии – 2,8 млн рублей. Изучение представлений подростков о рождении детей и состояния здоровья мужчин проводится в рамках программы по повышению рождаемости.

«Результатом предоставления субсидии является проведение комплекса исследований репродуктивных установок и репродуктивного здоровья отдельных групп населения: юношей 15 – 17 лет, девушек 15 – 17 лет, проживающих в городе Новый Уренгой; мужчин в возрасте 18 – 49 лет, обратившихся в кабинеты мужского здоровья медицинских учреждений», – говорится в постановлении о выделении денег.

Больше всего денег получит больница Нового Уренгоя – 1,2 млн рублей. Медучреждение столицы Ямала получит около 500 тыс. рублей. Ноябрьской больнице выдадут 683 тыс. рублей. Надымской – 341 тыс. рублей.

Что конкретно нужно будет сделать за эти деньги – в документе не говорится.

Ранее обследование подростков проводили в Надыме. Как уточняли в пресс-службе правительства ЯНАО, в проекте приняли участие тысяча юношей и девушек 15-17 лет из Надыма. На дополнительное обследование были направлены 117 человек. У 67 подростков выявлены патологии.

«Во время профосмотров молодым людям помогут заполнить анкету, проанализируют ответы и при необходимости направят на консультацию к профильным специалистам и дообследование, включающее анализ крови и УЗИ», – сообщали власти.

Салехард, Наталья Ефремова

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