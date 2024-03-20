В Новом Уренгое обследуют подростков для борьбы с бесплодием

На Ямале расширяют аудиторию проекта по обследованию репродуктивного здоровья подростков. В прошлом году скрининг проводили в Надыме, в 2024 году подключают и юных жителей Нового Уренгоя.

Как уточняют в пресс-службе правительства ЯНАО, в проекте приняли участие тысяча юношей и девушек 15-17 лет из Надыма. На дополнительное обследование были направлены 117 человек. У 67 подростков выявлены патологии.

Участие в проекте является добровольным. До конца года планируется обследовать порядка 3,5 тысячи юных новоуренгойцев.

«Во время профосмотров молодым людям помогут заполнить анкету, проанализируют ответы и при необходимости направят на консультацию к профильным специалистам и дообследование, включающее анализ крови и УЗИ», – уточняют власти.

В правительстве объясняют проверки подростков заботой о демографии. «Бесплодие значительно помолодело. 40% заболеваний, вызывающих его, можно и нужно диагностировать именно в раннем возрасте, тогда они успешно лечатся», – говорится в сообщении властей.

На Ямале также реализуется проект по репродуктивному здоровью молодых семей. Семьи при регистрации брака получают сертификаты молодожёнов, которые дают возможность пройти обследование и, при необходимости, лечение перед планированием беременности. Такие сертификаты получили более двух тысяч супружеских пар.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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