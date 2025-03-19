Губернатор Ямала Артюхов учёл запросы ямальцев: новые решения

Особенностью свежего доклада губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова стали сразу несколько решений и поручений, основанных на запросах граждан. Если проанализировать новые задачи для правительства, озвученные им, станет ясно, что многие отражают жалобы и просьбы ямальцев. Изменился и формат: глава региона снова читает свои тезисы в зале, перед аудиторией. Среди приглашённых не только политики и члены команды, но и простые северяне: участники и ветераны СВО, тундровики, многодетные и молодые семьи, учителя, врачи, волонтёры. Увидеть их можно и на фото с главами – некоторые мэры опубликовали снимки из зала с земляками, приглашёнными на доклад. Выступление перед ямальцами позволяет губернатору сократить дистанцию и увидеть реакцию на озвученные решения.

Рассмотрим основные заявления губернатора ЯНАО подробнее.

Заглавной темой доклада стала помощь бойцам СВО, реабилитация вернувшихся с передовой ребят и адаптация их в «гражданской» жизни. Первым поручением г-на Артюхова стала задача для первого зама Ирины Новосёловой. Она должна разработать комплексную программу содействия военнослужащим, которые возвращаются домой. Бойцам помогут выбрать дальнейшее место работы, если будет необходимо, то помогут с получением нужных навыков.

Программа будет действовать параллельно с проектом «Герои Ямала», благодаря которому бойцы смогут обучиться основам госуправления и поступить на гражданскую службу.

Следующая задача, которую получил замгубернатора Емельянов, отражает пожелания ямальцев – строить новые дома не только для переселения из авариек, но и для рынка – чтобы квартиры можно было купить. Артюхов поручил заму сформировать программу строительства 1 млн кв. м. нового жилья на пять ближайших лет.

Затронул глава региона политическую тему, которая также волнует жителей: объединение территорий. Тут не было поручений, но губернатор вслух обозначил причину преобразований: необходимость сосредоточить ресурсы (людские и материальные) в одном месте, там, где есть потенциал в экономике. Таким потенциалом для Приуральского района и Лабытнанги, которые депутаты объединят сегодня, власти Ямала считают планируемый туркомплекс Рай-Из и сопутствующую туристическую инфраструктуру. Реформа стартует не с первого раза. В прошлом году она была заблокирована местными думами из-за недостаточного обсуждения.

Следующее поручение можно назвать антикризисным.

В течение 2024 года оппозиционер-оленевод Ейко Сэротэтто активировал в среде КМНС дискуссии по острым темам для коренных жителей: взаимодействие с убойными комплексами, низкая цена на оленину, субсидии для сельхозпроизводителей (рыба, дикоросы, оленина), плохая коммуникация с ответственными ведомствами. Власти перехватывали повестку, в тундру ездил губернатор, а также сотрудники окружных ведомств. Были озвучены новые меры поддержки для аборигенного населения. Однако осталась «недоработанная» тема – вопросы рыболовства. Тут несколько проблем: запрет на вылов щёкура и муксуна, который приводит к задержаниям и штрафам коренных жителей, трудности с использованием цифровых программ учёта ресурсов и распределением субсидий. В январе рыбаки выступили на странице г-на Сэротэтто с обращением к главе региона. И вот сегодня г-н Артюхов озвучил ответ.

«Прошу депутатов совместно с руководителями профильных департаментов за лето встретиться с рыбаками по всему Ямалу. Обсудите проблемы. Это касается и предприятий, и общин. Итогом таких встреч должен стать перечень конкретных предложений для роста благополучия рыбаков», – обозначил новые задачи губернатор.

Другой острый вопрос, который касается уже всех жителей региона – проблемы адаптации и не всегда корректного поведения мигрантов. Тут г-н Артюхов анонсировал серьёзное ужесточение правил.

«Процент мигрантов в рабочей силе стабильно высок. Но впервые мы фиксируем обеспокоенность жителей этой проблемой. И эти тревоги не на пустом месте. С прошлого года действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта. Поручаю департаменту региональной безопасности совместно с коллегами из правоохранительных органов представить предложения по дополнительным ограничениям. Необходимо ввести запреты по большинству сфер, в том числе в образовании и здравоохранении», – сказал глава региона.

Тема оздоровления детей, летнего отдыха – всегда одна из самых горячих в регионе. Губернатору не так давно уже пришлось менять решение после недовольства граждан. Речь идёт об отмене бесплатных поездок для детей, состоящих на диспансерном учёте, в санаторий «Тараскуль». Путёвки вернули. И вот сегодня новость, которая наверняка будет принята на «ура»: Ямал построит детский лагерь в Крыму.

«Видим, как всё более востребован оздоровительный отдых на Чёрном море. Поэтому приняли решение о строительстве круглогодичного детского лагеря в Крыму. Назовём его «Ямалия», – обрадовал жителей региона глава округа.

В сфере здравоохранения есть и другие хорошие новости: с 2026 году все ямальские города будут обеспечены аппаратами МРТ. Это должно качественно улучшить диагностику заболеваний.

Дмитрий Артюхов обозначил продолжение реформ в сфере образования. Старшая школа, развитие физмат и химико-биологических направлений, олимпиадное движение. И новая мера поддержи для учителей. «Поручаю департаменту образования округа учредить грант в размере 500 тыс. рублей для победителей регионального этапа конкурса «Учитель года Ямала». Решение распространить уже на победителей этого года», – сказал спикер.

Поддержку получит и ещё одна категория бюджетников: в 2025 голу округ запустит программу «Земский тренер». Специалисты, которые переедут в сельскую местность, смогут получить выплату до одного миллиона рублей.

Доклад глава ЯНАО завершил тоже позитивными новостями. Он анонсировал ввод ожидаемых объектов: это арт-центр «ГАЗ» в Новом Уренгое.

«На базе арт-центра создадим первый ямальский молодёжный симфонический оркестр. И уже в следующем году на этой уникальной сцене проведём международный конкурс «Симфония Ямала», – обещал губернатор.

И второй крупный объект – долгострой. Это спорткомплекс «Ямал Арена» в Салехарде. «Готовится к открытию долгожданная «Ямал Арена». Это будет единственный в Арктике спорткомплекс такого масштаба. Под одной крышей здесь смогут заниматься полторы тысячи человек. Арена станет местом проведения масштабных соревнований на льду, в игровом зале и олимпийском бассейне», – заметил губернатор.

Как отметил зампредседателя Общественной палаты ЯНАО Евгений Забродин, губернатор озвучил ожидаемое многими решение по мигрантам и точечные меры, важные для отдельных групп населения.

«Достаточно жёстко прозвучал тезис по ограничению сфер деятельности, в которых могут работать мигранты. Полагаю, это и ответ на общественные настроения, и продолжение федеральной повестки. Не сказать, что на Ямале тема стоит остро, но запрос на упорядочивание и регулирование сферы есть. Навряд ли это ударит по экономике: скорее, ограничения коснутся тех сфер, где нет большой зависимости от мигрантов. Думаю, что эта работа будет позитивно воспринята большинством населения. Глава округа также уделил внимание проблемам в ряде других отраслей, в том числе здравоохранению. Через 2-3 года врачи уже не смогут списать ошибки на то, что не хватает оборудования. Оснащение больниц будет беспрецедентным. Значит, придётся качественно улучшать работу. Достаточно успешно губернатор реагирует на те запросы, которые он может решить», – заключил эксперт.

Салехард, Наталья Ефремова

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