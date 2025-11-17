Глава Салехарда Титовский побоялся назвать срок ввода долгостроя «Ямал Арена»

Глава Салехарда Алексей Титовский отказался отвечать на вопрос о сроках завершения долгостроя «Ямал Арена». Ранее власти округа озвучивали планы – открыть спортивный объект в текущем, 2025 году. Весной 2025 года губернатор Дмитрий Артюхов говорил, что комплекс «готовится к открытию».

«Это один из сложнейших объектов. Работы активно ведутся: горит свет, работает техника, есть люди. Я не хотел бы сейчас говорить дату, месяц. Могу заверить, что это находится на контроле губернатора. Мы все понимаем его необходимость. В том числе и с той точки зрения, что у нас один бассейн в «Геологе» работает. Он тоже требует передышки», – так г-н Титовский ответил на вопрос жителей во время прямого эфира 17 ноября 2025 года.

Он отметил, что власти уже разрабатывают транспортную схему для того, чтобы горожане из разных районов могли посещать спортцентр.

Салехард, Наталья Ефремова

