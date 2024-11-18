Проблемный долгострой «Ямал Арена» должны завершить в 2025 году

Спортивный долгострой «Ямал Арена» в Салехарде должны построить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщил глава департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко во время прямого эфира 18 ноября 2024 года.

«Ямал Арена» в Салехарде сегодня имеет все шансы для того, чтобы быть введённой в эксплуатации в следующем году. Губернатор (Дмитрий Артюхов – прим.ред.) перед нами ставил задачу ввести объект к дню города Салехарда в 2025 году. Что касается готовности проработки всех решений, то сегодня все решения, в том числе по корректировке проектной документации и по наполнению, уже приняты»,– отметил чиновник.

Он также напомнил, что на проблемном объекте сменился подрядчик.

Компания «Магнум» начинала строить многофункциональный спортивный центр в столице Ямала. Стройка затянулась. Сначала власти Ямала сообщали, что «по причине санкционного давления подрядчик был вынужден отказаться от некоторого иностранного оборудования. Это потребовало внесения изменений в проектную документацию и увеличения сроков строительства». Однако зимой 2023-2024 годов стало известно, что компания «Магнум» банкротится. Теперь власти Салехарда пытаются вернуть около трёх млрд рублей. Вероятно, это сумма аванса, которую получил «Магнум», который так и не достроил спортивный объект.

Теперь спорткомплекс завершает «Северная строительная компания».

Салехард, Наталья Ефремова

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