Спортивный долгострой «Ямал Арена» готов лишь наполовину

Спортивный долгострой Салехарда – «Ямал Арена» – готов только на половину. Там пришлось заменить оборудование из-за санкций.

Ход строительства проверили два заместителя губернатора Дмитрия Артюхова – Александр Емельянов и Андрей Гаранин.

«Объект готов более чем наполовину. В здание подается тепло, что позволят проводить работы в зимнее время. Внутри практически полностью выполнены бетонные работы. Частично выполнена отделка и прокладка инженерных систем. Сейчас в активной фазе монтаж лотков кабель канала внутри здания для прокладки кабелей, а также устройство розеточной сети 1-2 этажей и бытового света в здании», – говорится в сообщении телеграм-канала «Строим Ямал».

Возведением спортобъекта сейчас занимается «Северная строительная компания».

Год назад сайт правительства ЯНАО сообщал, что «по причине санкционного давления подрядчик был вынужден отказаться от некоторого иностранного оборудования. Это потребовало внесения изменений в проектную документацию и увеличения сроков строительства». Однако недавно стало известно, что прежний подрядчик – компания ООО «Магнум» – банкротится.

Комплекс начали строить ещё при прежнем губернатора Дмитрии Кобылкине. В итоге он превратился в долгострой.

«Ямал Арена» должна вместить большую ледовую арену с трибуной на три тысячи зрителей, ледовый корт для тренировок, зал хореографии и зал силовой подготовки, универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей, фитнес-центр.

Салехард, Наталья Ефремова

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