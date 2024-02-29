Мэрию Салехарда включили в число кредиторов в банкротстве подрядчика «Ямал Арены»

Администрация Салехарда стала кредитором в деле о банкротстве подрядчика «Ямал Арены» – компании «Магнум». Такое решение принял суд. Власти пытаются взыскать с компании почти 3 млрд рублей. Очевидно, это деньги, которые заказчик перечислил строителям спортивного объекта в столице Ямала за выполнение работ.

«Требование администрации города Салехарда в размере 2 млрд 873 млн руб. долга, 130 млн руб. процентов признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника», – постановил суд.

Вернуть такую сумму, очевидно, будет очень трудно. В процессе банкротства имущество компании распродаётся, за счёт этого покрывают долги сначала кредиторов первой очереди, затем второй и только потом третьей очереди. Администрация Салехарда далеко не единственный кредитор у «Магнума». Хаватит ли у подрядчика активово для расчёта со всеми кредиторами – большой вопрос.

Компания «Магнум» строит спортивный комплекс в Салехарде с 2016 года. Сроки сдачи неоднократно переносились. В январе 2024 года выяснилось, что спорткомплекс готов лишь наполовину. Сейчас возведением занимается «Северная строительная компания».

Там должны быть универсальный зал для игровых видов спорта, ледовый корт на 3000 зрительских мест, малая ледовая тренировочная арена, 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей, залы хореографии и силовой подготовки. Также фитнес-центр.

Салехард, Наталья Ефремова

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