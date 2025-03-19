В Крыму построят круглогодичный детский оздоровительный лагерь «Ямалия». Об этом в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

Площадь территории лагеря составит около 10 гектаров. С целью разработки эскизных решений и концепции для проектирования планируется проведение архитектурного всероссийского конкурса.

Лагерь расположится на территории арт-кластера «Таврида». Концепция будет разрабатываться в единой экосистеме с арт-кластером и сочетать возможности для отдыха, образования и творчества. Учитывая возрастные группы детей и их интересы, планируется использовать яркие цветовые решения, внедрять творческие элементы в дизайн, включая скульптуры и арт-объекты.

Планируемая вместимость – 500 человек. На территории планируется развитая инфраструктура, включающая жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок, спортивную инфраструктуру, в том числе крытые залы и бассейны, а также творческий квартал с мастерскими по различным направлениям: театр, дизайн-мода, хореография, аудио, медиа, прикладное и техническое творчество. На открытой площади планируются летний кинотеатр, пляж и благоустроенная территория.

В организации смен будет принимать участие Содружество вожатых Ямала. В прошлом году за летние каникулы команда организовала семь смен для 2400 ямальцев в лагерях Краснодарского края – «Юбилейном» и «Элладе». Также весной и осенью прошлого года ямальские вожатые провели каникулярные смены в лагере «Остров Мадагаскар» на 500 детей каждая. Суммарно за год на сменах СВОЯ отдохнуло 3500 детей Ямала.

Симферополь, Елена Васильева

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