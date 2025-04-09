Губернатор Ямала Артюхов запретит мигрантам работать в общепите, торговле, медицине и других сферах

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вводит новые ограничения для мигрантов: он обозначил дополнительные сферы, где иностранным работникам нельзя будет работать. Список отраслей обширный. Это и медицина, и образвание, и гостиницы, и сельское хозяйство, и автомастерские, и общепит. Исключение сделали для нефтепереработки и строительства. Там мигрантов всё ещё ждут.

Список отраслей, где мигрантам в 2025 году будет запрещено работать, указан в проекте постановления, который опубликован на официальном сайте правительства округа.

Отказаться от иностранных работников должны будут:

– сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

– обрабатывающие производства, за исключением производство кокса и нефтепродуктов;

– торговля оптовая и розничная;

– ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

– транспортировка и хранение;

– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

– деятельность по операциям с недвижимым имуществом;

– деятельность профессиональная, научная и техническая, за исключением деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

– деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;

– образование;

– здравоохранение и социальные услуги;

– культура, спорт, организация досуга и развлечений;

– предоставление прочих видов услуг;

– домашние хозяйства как работодатели.

У коммерсантов будет переходный период, чтобы расторгнуть трудовые отношения с мигрантами. Так, торговле даётся самый большой срок – до 1 сентября 2025 года. Остальным расстаься с мигрантами нужно бдет раньше.

Глава Ямала анонсировал ужесточение миграционной политики в регионе в своём послании в марте 2025 года. Он отметил, что ямальцы обеспокоены большим числом приезжих на заработки иностранцев.

Ранее чиновники на Ямале уже запретили работу мигрантов с патентами в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Салехард, Наталья Ефремова

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