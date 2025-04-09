Губернатор Ямала Артюхов запретит мигрантам работать в общепите, торговле, медицине и других сферах

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вводит новые ограничения для мигрантов: он обозначил дополнительные сферы, где иностранным работникам нельзя будет работать. Список отраслей обширный. Это и медицина, и образвание, и гостиницы, и сельское хозяйство, и автомастерские, и общепит. Исключение сделали для нефтепереработки и строительства. Там мигрантов всё ещё ждут.
Список отраслей, где мигрантам в 2025 году будет запрещено работать, указан в проекте постановления, который опубликован на официальном сайте правительства округа.
Отказаться от иностранных работников должны будут:
– сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
– обрабатывающие производства, за исключением производство кокса и нефтепродуктов;
– торговля оптовая и розничная;
– ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
– транспортировка и хранение;
– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
– деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
– деятельность профессиональная, научная и техническая, за исключением деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
– деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;
– образование;
– здравоохранение и социальные услуги;
– культура, спорт, организация досуга и развлечений;
– предоставление прочих видов услуг;
– домашние хозяйства как работодатели.
У коммерсантов будет переходный период, чтобы расторгнуть трудовые отношения с мигрантами. Так, торговле даётся самый большой срок – до 1 сентября 2025 года. Остальным расстаься с мигрантами нужно бдет раньше.
Глава Ямала анонсировал ужесточение миграционной политики в регионе в своём послании в марте 2025 года. Он отметил, что ямальцы обеспокоены большим числом приезжих на заработки иностранцев.
Ранее чиновники на Ямале уже запретили работу мигрантов с патентами в сфере пассажирских и грузовых перевозок.
Салехард, Наталья Ефремова
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