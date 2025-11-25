Губернатор Артюхов расширил список «запретных» для мигрантов отраслей

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов расширил список отраслей, где нельзя будет работать мигрантам по патенту. В новый перечень вошли помимо прочих деятельность в области информации и связи, деятельность финансовая и страховая, госуправление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение. Документ опубликован на сайте правительства.

Новые правила вступают в силу с 2026 года.

Ранее губернатор ограничил работу иностранцев с патентами в таких важных отраслях как торговля, образование, медицина, транспорт, логистика, сельское хозяйство и других.

Торговля должна была избавиться от работников-мигрантов с сентября 2025 года.

«Ямал заинтересован в приоритетном трудоустройстве граждан России и направлении прибывающих иностранных работников в сферы, где существует реальный дефицит рабочих кадров, таких как ТЭК и строительство», – уточнили в департаменте региональной безопасности.

Запрет не распространяется на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, которым, согласно договору о Евразийском экономическом союзе, не требуется патент или разрешение на работу в России.

Салехард, Наталья Ефремова

