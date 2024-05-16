Власти Ямала запретили мигрантам работать в грузоперевозках и транспорте

Власти Ямала запретили иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок и грузового транспорта. Постановление подписано губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 15 мая. Речь идёт об иностранцах, которые работают на основании патентов.

У коммерсантов есть два месяца, чтобы отказаться от труда мигрантов и уволить их. То есть к середине июля в такси и автобусах ЯНАО, а также в грузоперевозках не должно быть иностранцев.

Документ

В Тюменской области и ХМАО подобные запреты уже действуют.

Резонансное ЧП произошло в сфере пассажирских перевозок в майские праздники. В Санкт-Петербурге автобус под управлением водителя Рахматшоха Курбонова упал в реку, погибли люди. Помимо прочего в ходе следствия вскрылось преступление в сфере миграции – водитель за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире. Как написал «Царьград», у Курбонова есть гражданство России, получение которого требует обязательной сдачи экзамена на знание и владение русским языком. Однако русским он не владеет.

Салехард, Наталья Ефремова

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