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Четверг, 21 июля 2022, 14:03 мск

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Путин назначил вице-премьера Новака главой комитета подготовки юбилея Нового Уренгоя

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея Нового Уренгоя. Город отметит 50-летие в 2025 году.

Глава государства поручил правительству РФ в течение 3 месяцев создать оргкомитет празднования. Председателем оргкомитета назначен зампред правительства Александр Новак.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов говорил о том, что сам разрабатывает программу развития города, приуроченную к юбилею газовой столицы в 2025 году.

Новый Уренгой – центр добычи российского газа.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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