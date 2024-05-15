Губернатор Артюхов обсудил с Новаком новые полномочия переназначенного вице-премьера

Губернатор ЯНО Дмитрий Артюхов доложил вице-премьеру РФ Алекснадру Новаку о том, как округ готовится к юбилею Нового Уренгоя. Напомним, Владимир Путин назначил г-на Новака председателем оргкомитета по подготовке празднования.

«Подготовка к 50-летию газовой столицы идёт активно. Руководители крупнейших нефтегазовых компаний страны лично вовлечены в этот процесс. В Новом Уренгое появятся пешеходная галерея-променад, культурный центр, мини-футбольная арена, детская школа искусств. Готовятся к вводу хирургический и радиотерапевтический корпуса городской больницы. Развивается рынок арендного жилья для востребованных специалистов. Открыты две новые школы, построен самый большой в Арктике аэропорт», – пишут на сайте правительства округа.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ямала, Дмитрий Артюхов также поздравил Александра Новака с переназначением. Накануне Госдума утвердила его на посту вице-премьера. Александр Новак получил дополнительные полномочия и теперь курирует экономический блок. Об этом и пошла речь во время встречи.

Москва, Наталья Ефремова

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