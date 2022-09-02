Вице-премьер РФ Новак посетил Новый Уренгой

Зампред правительства РФ Александр Новак 2 сентября 2022 года посетил Новый Уренгой. Как сообщает телеграм-канал «Пул 89», он, в частности, осмотрел макет строящегося в городе аэропорта. Воздушную гавань возводит компания «Уренгойаэроинвест» (входит в Группу компаний «Ренова») по схеме концессии.

Александр Новак по решению президента РФ Владимира Путина является куратором подготовки 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году. Сегодня в городе он проводит совещание именно по этому вопросу.

Члена правительства РФ сопровождает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По данным всё того же тг-канала, губернатор также должен открыть детскую поликлинику и женскую консультацию в Новом Уренгое. Кроме того, он посетит Тарко-Сале.

Очевидно именно мероприятия в Пуровском районе Ямала объясняют сегодняшний визит на Ямал предправления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона.

В ближайшие выходные нефтегазовые города Ямала отметят день нефтяника и газовика и по совместительству день города.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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