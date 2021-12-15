Артюхов: нехватка мест в гостиницах Нового Уренгоя – недоработка мэрии

Отсутствие в Новом Уренгое современной гостиницы и нехватка мест в отелях – это недоработка команды муниципальных управленцев. Об этом сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своего прямого эфира 15 декабря 2021 года. Глава региона уточнил, что задачу по появлению в газовой столице современных отелей он уже ставил мэру (сейчас это Андрей Воронов – прим.ред.) и коллективу городской администрации. Однако пока она не выполнена. При этом несмотря на дефицит мест размещения в городе регион не будет строить отели за свой счёт – это окупаемый бизнес-проект, который должны реализовать коммерсанты.

«Есть ли возможность увеличить число мест в гостиницах и гостиниц в Новом Уренгое», – спросили Дмитрия Артюхова во время прямого эфира.

Отвечая на вопрос, губернатор отметил, что до сих пор существует проблема – местные жители не хотят вкладывать инвестиции в свой регион, предпочитая другие субъекты. Поэтому привлечение инвесторов – это отдельная большая работа.

«Я недоумеваю, почему этого (появления новых гостиниц – прим.ред.) до сих пор не произошло. Есть всё-таки северная инерция, и надо дополнительные усилия прилагать, чтобы вкладывались ресурсы в свой регион. Деньги, заработанные на Ямале, материализуются где-нибудь в Краснодарском крае. Когда-то было такое отношение, что тут всё временно. Но тут давно не так, – поделился размышлениями глава региона. – Я такую задачу поставил главе городе, городской команде: нужно проводить хорошую продажу будущего своего города. То есть найти инвесторов и объяснить им, что у города впереди интересные годы: будет поток бизнес-туристов, бизнес-поездок, специалистов нефтегазовой отрасли, потому что впереди новые проекты. Это сотни командировок в неделю. Им всем нужно куда-то приезжать».

Дмитрий Артюхов поставил срок: понятные критерии инвестпроекта он ожидает от Андрея Воронова через полгода. «Это недоработка городской команды. Не секрет, что я ставлю перед командой Нового Уренгоя высокие задачи, потому что у города высокие перспективы. Надеюсь, что к традиционным летним поездкам я увижу конкретику – кто будет развивать этот проект», – заключил губернатор.

Он добавил, что сам разрабатывает программу развития Нового Уренгоя, которую намерен презентовать в ближайшее время. Она приурочена к юбилею города в 2025 году. Напомним, для Дмитрия Артюхова Новый Уренгой является родным городом.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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