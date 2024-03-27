Во всех школах Ямала откроют классы для аутистов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о планируемых мерах поддержки для детей с особенностями здоровья. В школах округа появятся классы для детей с аутизмом, также будет развиваться помощь для ребят с нарушениями речи. Ещё одной хорошей новостью для семей с детьми-инвалидами стала информация о реабилитационных сертификатах – их действие продлят до 18 лет.

«К сожалению, у деток выявляется всё больше речевых нарушений. Договорились создать на Ямале сеть отделений патологий речь. Два центра уже работают в Ноябрьске и Новом Уренгое. Ещё шесть отделений откроем за три года в каждом из городов. В этом учебном году в школах Ямала откроются три ресурсных класса для детей с аутизмом, в прошлом году такие классы заработали в Салехарде и Ноябрьске. К 2025 году планируем охватить все муниципалитеты. Продлим срок реализации детского реабилитационного сертификата до 18 лет», – отметил г-н Артюхов во время ежегодного послания 26 марта 2024 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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