«Новапорт» вложит в реконструкцию аэропорта Салехарда 19 млрд рублей

Реконструкция аэропорта Салехарда обойдётся инвестору – компании «Новапорт-проект» – в 19,1 млрд рублей. Такую сумму озвучили 26 декабря в правительстве Ямала. Там сообщили, что концессионное соглашение по модернизации авиаузла подписано. Ранее агентство «Новый День» сообщало, что инвестор согласился реконструировать аэропорт с компенсацией из бюджета в 3 млрд 476 млн рублей.

«У нас определены параметры. Один год – проектирование, два года – строительство. Работаем!», – сказал генеральный директор «Новапорт» Сергей Рудаков.

Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения – 30 лет.

Общая площадь с учётом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров. Модернизация закончится в 2027 году.

Помимо самого терминала инвестор обновит взлётно-посадочную полосу, перрон, вертолётную площадку, установит новое светосигнальное оборудование, мачты освещения, обновит системы связи, выполнит прочие работы.

Масштабная модернизация аэропорта будет осуществляться в условиях непрерывной целевой эксплуатации.

Пассажирский терминал обеспечат двумя телескопическими трапами. Также концепция развития воздушной гавани предусматривает строительство автопарковки не менее чем на 150 машиномест.

фото – «Новапорт». Подписание концессионного соглашения

Салехард, Наталья Ефремова

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