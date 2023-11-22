Губернатор Артюхов сообщил главе Росавиации Ядрову о сроках модернизации аэропорта Салехарда

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову о том, что работы в аэропорту Салехарда начнутся в 2024 году. Об этом шла речь на встрече в Москве.

«Планируем начать модернизацию уже в следующем году. Сейчас завершаются конкурсные процедуры, которые определят будущего инвестора. После реконструкции втрое увеличится пропускная способность аэропорта. Современный терминал необходим и для комфорта жителей окружной столицы, и для реализации наших больших планов по развитию туризма на Полярном Урале»,– цитируют главу Ямала в его пресс-службе.

Несколько дней назад был опубликован протокол оценки предложений потенциальных инвесторов в концессионном конкурсе на право заняться реконструкцией аэропорта Салехарда. Наибольшее число баллов набрала компания «Новапорт-проект».

По словам г-на Ядрова, Росавиация «и дальше будет поддерживать развитие в регионе наземной инфраструктуры воздушного транспорта, местных авиакомпаний».

В пресс-службе губернатора также отмечают, что Дмитрий Артюхов и Дмитрий Ядров обсудили развитие беспилотной авиации в арктическом регионе. В рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» Ямал участвует в федеральном проекте «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем».

У ямальских спасателей есть пять беспилотных авиационных средств дальнего действия «Орлан-10» и «Лунь».

«Для получения данных с беспилотников в режиме реального времени построена сеть наземных станций, состоящая из восьми радиоретрансляторов. Зона покрытия каждого – более 45 тыс. кв.км.», – уточняют в правительстве автономного округа.

В регионе проходит эксперимент по применению беспилотников в доставке грузов в отдаленные посёлки.

Москва, Салехард, Наталья Ефремова

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