Беспилотник впервые перевёз почту из Лабытнанги в Салехард

Беспилотник Ростеха совершил первую перевозку почты между Салехардом и Лабытнанги.
БАС-200 создан специалистами холдинга «Вертолеты России». Демонстрационный полёт выполнили для Почты России. Они проходили в условиях 30-градусного мороза.
«На борту дроны несли по 10 кг почтового груза. Такой вес для БАС-200 не предел – беспилотник продолжает совершенствоваться»,– сообщает Ростех.
Тестовые полёты стали первым в России успешным опытом грузоперевозки тяжелыми БПЛА в условиях Крайнего Севера.
«Межполётная подготовка занимала не более 20 минут и практически не превышала время, необходимое для загрузки почтовых отправлений»,– добавили в «Вертолётах России».
Пилотную серию перевозок провёл Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России».
Салехард, Наталья Ефремова
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