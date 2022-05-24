Власти Ямала совместно с МЧС будут тестировать беспилотники

На Ямале в рамках пилотного проекта изучат эффективность авиапатрулирования с применением беспилотников. Такие аппараты должны будут обнаруживать пожары, наводнения и другие ЧС. Об этом сообщает в пресс-службе правительства Ямала. Проект совместный – МЧС и правительства Ямала.

«Сейчас на вооружении Ямалспаса находятся 4 беспилотника дальнего действия «Орлан-10». Основная их цель – поиск потерявшихся людей. Мы активно применяем «Орланы» уже на протяжении нескольких лет. Сейчас на Ямале действует пожароопасный период, в случае увеличения класса пожарной опасности воздушные судна будут задействованы для мониторинга лесных пожаров. Еще одно беспилотное судно планируем приобрести в этом году», – заявил замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Сысоев, которого цитируют в пресс-службе.

Там добавляют, что срок пилотного проекта – 1 год, с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023.

«Цель – исследование вопросов организации управления беспилотных авиационных систем по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в составе сил и средств правительства ЯНАО и подразделений беспилотной авиации ГУ МЧС России по ЯНАО, определения возможностей группировки беспилотных авиационных систем (БАС), достижения максимального охвата и прикрытия с применением БАС на территории ЯНАО с задействованием средств ретрансляции, а также сбора, обработки и доведения до заинтересованных лиц получаемой с помощью БАС информации» – говорится в сообщении властей автономного округа.

Беспилотные авиационные системы охватывают значительную территорию региона при помощи наземного ретрансляторного оборудования, находящегося в Салехарде, Надыме, Тарко-Сале, а также в поселках Мужи и Яр-Сале. В 2022 году дополнительные ретрансляторы планируется разместить в Муравленко, Новом Уренгое и посёлке Тазовском.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что в пилотных регионах также будут применять такие летательные аппараты для доставки почты и грузов, аэрофотосъемки инфраструктурных объектов, трубопроводов и линий электропередачи, авиахимических работ для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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