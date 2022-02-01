На Ямале попробуют беспилотник для мониторинга лесных пожаров

На Ямале в2022 году для мониторинга лесных пожаров планируют использовать беспилотник «Орлан-10». Этим летом его испытают, в случае успешного применения будет прорабатываться вопрос корректировки нормативной базы для применения беспилотников вместо вертолётов и самолётов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

Беспилотник будет курсировать над лесами с 10 мая по 1 октября.

«Беспилотниками оснащаются поисково-спасательные отряды «Ямалспаса», соответственно, их применение позволит снизить затраты на осуществление авиационного мониторинга лесов и позволит проводить его без риска для жизни и здоровья экипажа», – рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесных отношений департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Максим Михайловский, которого цитируют в пресс-службе.

Сейчас леса патрулируют с помощью малой авиации. В 2022 году леса Шурышкарского, Приуральского, Надымского районов (Ямальское и Надымское лесничества) на площади свыше 11,8 млн га будут патрулироваться легким самолётом Cessna.

Мониторинг лесов Пуровского района (Таркосалинское и Ноябрьское лесничества) площадью 8,2 млн га будет выполнять АН-2.

Леса восточной части округа, расположенные в Красноселькупском районе (Красноселькупское лесничество) на площади 7,4 млн га, будут просматриваться с применением самолета Cessna 172 и легкого вертолёта Robinson R44.

В лесах автономного округа в 2021 году обнаружено и ликвидировано 93 пожара на площади 872 га. Благодаря оперативному обнаружению все пожары ликвидированы в течение суток.

Салехард, Наталья Ефремова

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