На Ямале создадут центр испытания беспилотников

На Ямале снова будут испытывать беспилотники, но на этот раз уже с созданием полноценного центра. Округ вошёл в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в части создания инфраструктуры для беспилотников, наряду с Самарской и Томской областями, уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В том числе летательные аппараты будут доставлять грузы на стойбища и месторождения.

Базовую площадку для испытаний создадут на территории взлётной посадочной площадки «Обдорск» в Салехарде. Для этого нужно будет расширить диспетчерскую и аэродромную инфраструктуру.

«Для проведения испытаний на Ямале планируется привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров. Кроме того, уже определены шесть точек для развёртывания мобильной посадочной площадки: в посёлках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учётом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах», – уточняют в правительстве.

Передвижную площадку создадут на базе транспорта повышенной проходимости. В неё будет входить твёрдая разборная площадка для обеспечения взлёта и посадки, быстровозводимый пневматический модуль для обслуживания и ремонта беспилотных воздушных судов, оборудование связи, тепло-энергоснабжения, оснащение для длительной работы специалистов в полевых условиях.

Будущий проект обсудили сегодня в правительстве региона с участием представителей Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения.

«Основным треком в работе будут являться испытания, чтобы впоследствии беспилотники могли совершать регулярные полёты по доставке грузов в удалённые населенные пункты, стойбища и на месторождения. Также у нас есть амбициозная цель – помочь разработчикам выработать оптимальное надёжное воздушное судно для Арктики», – сказал управляющий проектом Проектного офиса ЯНАО Алексей Дронов, которого цитируют в пресс-службе.

«Ямал – уникальная площадка для внедрения беспилотных технологий. С одной стороны – это проведение испытаний в сложных метеоусловиях, с другой – минимальный набор воздушных и наземных рисков, потому что плотность населения ниже, чем в других регионах», – отметил заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин.

В регионе для обнаружения природных пожаров используются беспилотники и инструменты искусственного интеллекта. Округ первым в России внедрил этот механизм в работу беспилотных авиационных систем.

Салехард, Наталья Ефремова

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