На Ямале беспилотник доставил первую корреспонденцию «Почты России»

На Ямале состоялся первый экспериментальный полет беспилотника по маршруту Салехард – Аксарка. Он доставил корреспонденцию от «Почты России». ЯНАО, таким образом, стал первым регионом в стране, заключившим трёхстороннее соглашение с Почтой России и компанией-производителем беспилотной техники «Аэромакс».

«Наша главная задача – создать комфортные условия для жизни северян даже в самых отдаленных посёлках. И речь не только о строительстве объектов и благоустройстве, но и в том числе о доступе к качественным услугам и сервисам. Наши жители в любом уголке Ямала должны вовремя получать посылки и письма. Поэтому беспилотные технологии, которые мы сегодня протестировали, для округа перспективны. Будем оказывать нашим партнерам всю необходимую поддержку, чтобы расширять географию беспилотной доставки и повышать качество сервиса», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Беспилотный вертолёт «Аэромакс» SH-450 может перевозить почтовые грузы весом до 100 килограммов на расстояние 150 километров. Дрон развивает скорость 90 километров в час и может находится в воздухе до 6 часов. Использование дронов позволит в кратчайшие соки доставлять письма и посылки жителям отдалённых ямальских поселений.

На Ямале по инициативе губернатора уже несколько лет развивается беспилотная авиация. На вооружении ямальских спасателей имеются беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Основное направление их работы – проведение поисково-спасательных работ, мониторинг паводковой ситуации, обнаружение природных пожаров, сообщили «Новому дню» в пресс-службе правительства региона.

Салехард, Елена Васильева

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