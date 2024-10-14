Доставка почты на Ямале беспилотниками в 150 раз дороже доставки авиацией

Возить почту беспилотниками на Ямале совершенно невыгодно – это намного дороже, чем авиацией. «Почта России» посчитала стоимость доставки корреспонденции и пришла к таким выводам. Они озвучены в рамках подведения итогов пилотного проекта, который реализовали на Ямале.

«Между Тазовским и Антипаютой сейчас есть вертолётное сообщение, время в полёте – около полутора часов. Стоимость доставки 1 кг груза на регулярном рейсе между пунктами составляет 90 руб., на чартере – 315 руб., с помощью беспилотной авиационной системы (БАС) – 13,6 тыс. руб., подсчитали в «Почте», – рассказали в РБК, журналисты которого изучили презентацию «Почты России».

Кроме того, в компании отметили, что перевозить грузы дронами не так надёжно. К эксперименту допущено три модели вертолётного типа на основании акта оценки (без сертификации типа): это SH-350 грузоподъёмностью до 50 кг (разработчик – «Аэромакс», входит в АФК «Система»), SH-450 грузоподъемностью до 100 кг («Аэромакс») и ВТ 440 грузоподъемностью до 100 кг (разработчик «Радар ММС»).

При этом традиционная авиация пока конфликтует с беспилотниками.

Подробности рассказывал замдиректора «Радар ММС» Евгений Сиваев на форуме «Российская неделя ГЧП» в 2023 году. Беспилотники компании обслуживают Восточно-Мессояхское месторождение «Газпромнефть-Снабжение» на Ямале. «От авиакомпаний посыл интересный – звучит прямо в лоб, что пилотируемая авиация и перевозки персонала гораздо важнее, чем все эти ваши инновации. Нужно переламывать это отношение. Пока с авиакомпаниями консенсуса нет. Но наш заказчик пытается нас подружить. Пока у нас есть конфликт, мы друг на друга жалуемся. Нам не дают режим на весь день – дают на 2 часа с утра и 2 часа вечером. Не успели, погода, природа, ветер – ваши проблемы. Не хватает «окошка», чтобы вернуться обратно, – ночуем на Мессояхе. Поэтому пока это не бизнес-история получается», – объяснял г-н Сиваев.

Перевозить грузы на Ямале с помощью беспилотников начали несколько лет назад. В 2023 году дрон Ростеха перевёз почту между Салехардом и Лабытнанги. В 2021 году на Ямале состоялся первый экспериментальный полет беспилотника по маршруту Салехард – Аксарка. Он доставил корреспонденцию от «Почты России»

Салехард, Наталья Ефремова

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