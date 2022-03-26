В пяти регионах России проведут эксперимент по внедрению беспилотников

В пяти регионах России запустят эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем. В проекте будут участвовать Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Томская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ, сообщается на сайте правительства РФ. Эксперимент продлится три года.

В регионах – участника проекта будут действовать экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотников. Это, как рассчитывают в кабине, позволит «ускорить развитие сегмента беспилотной авиации в целом». Точная дата начала эксперимента не сообщается.

Беспилотники будут задействованы для доставки почты и грузов, аэрофотосъемки инфраструктурных объектов, трубопроводов и линий электропередачи, авиахимических работ для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

В целях безопасности маршруты беспилотников пройдут за пределами крупных населенных пунктов, аэродромов и мест, в которых проводят массовые мероприятия. Управлять полетами будут внешние пилоты, а автоматический режим может быть активирован только в случае потери сигнала.

По результатам эксперимента будет принято решение о дальнейшем развитии беспилотной авиации в России.

Москва, Наталья Петрова

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