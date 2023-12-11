Власти Ямала используют старые проекты аэропорта Салехарда в концессии с «Новапортом»

Компания «Новапорт» получила от властей Ямала результаты изысканий для проектирования реконструкции аэропорта Салехарда. Эти изыскания были сделаны предыдущими проектировщиками аэропорта. Госконтракты на проектирование заключались дважды, последний раз – в 2021 году с компанией «Ленаэропроект». Глава региона уточнил, что изыскания, которые получены в результате госконтрактов – это вклад округа в государственно-частное партнёрство с «Новапортом».

Подробности нового проекта описал Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос агентства «Новый День» в рамках прямой линии 10 декабря 2023 года.

По словам губернатора, сейчас детали концессионного соглашения дорабатываются. В числе последних согласований – архитектурный облик здания аэровокзала. «Новапорт-проект» предложил концепцию «аэропорт-чум, покрытый деревянным настилом». Внутри здания предлагается сделать коммерческие помещения в виде небольших чумов.

«Старые проекты мы интегрировали в эту концессию. Мы несколько лет назад действительно заказывали проектирование, остановились на этапе изысканий. Изыскания, которые были проведены и оплачены со стороны бюджета, они погружены в этот проект, наш инвестор на это время не потратит. Это была часть нашего участия в этом проекте», – объяснил г-н Артюхов.

Срок завершения строительства – 2027 год.

«У нас ближайший месяц – это выход на заключение соглашения и дальнейшая реализация. Думаю, что будет в таком же темпе, как и Новый Уренгой – год на проектирование, два с небольшим – на строительство, ну и дальше уже реализация. Думаю, в 2027 году гости и жители Салехарда полетят уже из нового терминала. По нашим условиям там предусмотрено 2 телетрапа»,– напомнил глава региона.

Аэропорт Салехарда по проекту будет аэропортом внутренних линий. «Всё должно быть удобно для пассажиров – если стыковочные рейсы в Москве, Петербурге удобнее, их больше, то пока эта модель для северных аэропортов более правильная»,– отметил г-н Артюхов. Он не исключил, что в будущем появится и международный терминал.

Напомним, по проекту рядом со старым зданием аэровокзала появится ещё одно. Пропускная способность вырастет в 3 раза. «Это принципиально другой комфорт для пассажиров, для гостей, для наших жителей. Другая технология, которая не подразумевает очередей», – отметил спикер.

Дмитрий Артюхов упомянул, что инвестор – холдинг «Новапорт» – на 3 млрд рублей снизил плату концедента, то есть сумму вклада бюджета ЯНАО.

Он ещё раз напомнил, что аэропорт Нового Уренгоя построен без бюджетных вложений именно благодаря схеме концессии, которая будет применяться и в случае с реконструкцией аэропорта Салехарда.

«Уренгойский аэропорт столкнулся со всеми ключевыми вызовами последних лет. Это и ковид, где привлекать рабочих и держать ритм строительства было сложно. И, конечно, санкции: в аэропорту очень много импортного оборудования, те же багажные ленты, специфические устройства. Тем не менее в срок, в декабре прошлого года, мы открыли его для пассажиров», – напомнил глава округа.

Салехард, Наталья Ефремова

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