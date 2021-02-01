Власти Ямала в очередной раз выбрали проектировщика аэропорта Салехарда

Очередную попытку выбрать проектанта для реконструкции аэропорта Салехарда предприняли власти Ямала. Только в 2020 году таких попыток было три.

В январе 2021 года подведены итоги третьего аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции воздушной гавани. Победитель конкурса – компания «Ленаэропроект». Сумма контракта в ходе торгов упала со 176 млн рублей до 85,7 млн рублей.

Заказчик – дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО – хочет получить проект здания аэровокзала с учётом увеличения пропускной способности со 120 до 200 пассажиров в час. Проект должен предусматривать здание прилёта, второе здание прилёта / вылета повышенной комфортности и переходные галереи на посадку (высадку) пассажиров с двумя телескопическими трапами к самолётам. Сейчас, напомним, здание только одно. Также необходимо спроектировать лифты и эскалаторы, с помощью которых можно будет попасть на второй этаж – сейчас пассажиры поднимаются по лестницам.

В ноябре 2019 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков заявлял: «Максимальная задача сделать аэропорт комфортным для пассажиров. Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство двух зданий, где будут располагаться зоны прилёта и вылета пассажиров. Тем самым мы разделим пассажиропотоки, это будет удобно для ямальцев».

В декабре 2020-январе 2021 года в конкурсе участвовали 5 компаний. Второе место заняла фирма ООО «Спектрум-Холдинг», которая на своём сайте указала, что проектировала аэропорт Нового Уренгоя и Тюмени.

Кстати, фирма становилась косвенным участником разбирательства вокруг первого аукциона весной 2020 года. Тогда один из участников торгов пожаловался, что документация создана таким образом, что только эта компания сможет набрать максимальное число баллов и выиграть тендер на проектирование аэропорта. Именно поэтому первый аукцион затянулся и в итоге был отменён.

Второй аукцион провели в августе 2020 года – максимальная сумма контракта выросла до 2 млрд рублей, так как в документацию включили ещё и строительные работы. Победителем стал челябинский радиозавод «Полёт», который обошёл компанию «Запсибгазпром газификация». Однако власти Ямал нашли причины, чтобы отказать челябинскому предприятию. То, в свою очередь, пожаловалось в ФАС, решение чиновников отменили. В итоге аукцион также решили перенести.

В 2013 года компания «Группа 100» уже разрабатывала проект реконструкции аэропорта Салехарда. Завершить работу они так и не смогли. Сначала работы затянулись, так как власти передумали делать аэропорт международным, потом из-за смены концепции. В итоге УК «Группа 100» получила 87 млн рублей, но округ остался без нового аэропорта. Контракт был расторгнут по соглашению сторон, без штрафов и пеней. Сейчас компания находится в стадии банкротства.

Салехард, Наталья Ефремова

Салехард. Другие новости 31.01.21

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