Губернатор Ямала Артюхов ищет инвестора для реконструкции аэропорта Салехарда

Аэропорт Салехарда может быть реконструирован на условиях концессии, с привлечением частного инвестора. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира «Вконтакте» 5 июля 2022 года. Он уточнил, что сам проводит переговоры с потенциальным инвестором, правда, название компании он не озвучил.

«Буквально на днях буду работать в Москве, будем обсуждать с потенциальными инвесторами (реконструкцию аэропорта Салехарда – прим.ред.). Такая же история, как с Новым Уренгоем. Напомню, там появляется новый терминал, красивый, современный, уникальный в стране, и в этом нет ни копейки бюджетных денег. Это правильно выстроенные долгосрочные отношения с инвестором, которые позволяют нам экономить и такие объекты получать. По такому же решению мы хотим пойти и в Салехарде. Конечно, сейчас непростые времена для принятия дорогостоящих решений, но мы точно добьёмся результата, и в ближайшие годы запустим здесь улучшения. Скорее всего, будет реконструкция или новый терминал», – заявил глава ЯНАО.

Проект аэропорта Салехарда власти Ямала заказывали и соответственно оплачивали из бюджета несколько раз. Очередной проект должен был сделать «Ленаэропроект» – контракт с ним заключили в 2021 году. Срок исполнения – начало 2022 года. И эта компания уже даже показала на своём сайте дизайн будущего аэровокзала. Однако до сих пор неясно – будут ли чиновники Ямала использовать именно этот проект и прошёл ли он экспертизу.

Салехард, Юлия Фролова

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