Запах жуткий, сквозняки: транспортная прокуратура проверит аэропорт Салехарда после жалобы

Транспортная прокуратура проверит аэропорт Салехарда после жалобы в соцсетях. В самом ведомстве не указывают, на что именно жаловались пассажиры, но в Сети можно найти обращение по поводу сквозняков, неприятного запаха и несовременного кафетерия в терминале столицы Ямала.

«В ходе мониторинга социальной сети «ВКонтакте» выявлена публикация о ненадлежащем содержании помещений аэропорта Салехарда, что свидетельствует о возможном нарушении оператором аэродрома требований санитарно-эпидемиологического законодательства, воздушного законодательства в части оказания услуг пассажирам»,– говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры 5 января 2023 года.

В группе «Подслушано в Салехарде» анонимный пользователь 2 января перечислил претензии к аэропорту. Возможно, речь именно об этом посте.

«Почему в Салехарде такой убогий аэропорт? Мы же боремся за звание столица нефтяного субъекта. Туалет родом из 90-х, шторка для душа вместо двери в кладовке для инвентаря, запах жуткий, кафе а-ля «у Магомеда», сквозняки повсюду, начиная со стойки регистрации (сносит шапку), бесплатный вай-фай? Интернет никакущий. Ну люди, алё, вспомните, что помимо Вип зала, простой народ тоже хочет комфорта и не забудьте про иностранцев, которые прилетает в северную столицу»,– написал один из недовольных пассажиров.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Артюхов сообщал о том, что ищет инвестора для реконструкции аэропорта в Салехарде. При этом власти уже потратили сотни миллионов рублей на проекты аэропорта, но они так и не были воплощены в жизнь.

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Салехард, Юлия Фролова

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